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Защитник «Крыльев» Горшков: чтобы выиграть Кубок России, нужно побеждать всех сильнейших

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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал выход самарской команды в полуфинал Кубка России «Пути РПЛ».
Защитник «Крыльев» Горшков: чтобы выиграть Кубок России, нужно побеждать всех сильнейших
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Была отличная игра с «Динамо», прекрасный результат. Прошли дальше, теперь ждём жеребьёвки. С кем хотел бы сыграть? Называть команду не буду. Всё равно, чтобы выиграть турнир, нужно побеждать всех сильнейших», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России, но по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.  

В полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России пробились «Спартак», «Урал», ЦСКА и «Крылья Советов». Первые матчи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта. Начало — в 14:25 мск.

Ранее вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, с кем хотел бы встретиться в полуфинале Кубка России «Пути РПЛ».

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