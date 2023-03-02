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Вратарь «Крыльев» Ломаев: в полуфинале Кубка России хотелось бы сыграть со «Спартаком»

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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, с кем хотел бы встретиться в полуфинале Кубка России «Пути РПЛ».
Вратарь «Крыльев» Ломаев: в полуфинале Кубка России хотелось бы сыграть со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«С кем бы хотел сыграть в полуфинале турнира? Со «Спартаком». Там много знакомых, друзей», — цитирует Ломаева «РБ Спорт».

1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России, но по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира. 

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у футболистов заслуженные зарплаты.

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