Вратарь «Крыльев» Ломаев: в полуфинале Кубка России хотелось бы сыграть со «Спартаком»
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«С кем бы хотел сыграть в полуфинале турнира? Со «Спартаком». Там много знакомых, друзей», — цитирует Ломаева «РБ Спорт».
1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России, но по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у футболистов заслуженные зарплаты.