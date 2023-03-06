Соболев: ничья с «Уралом» может стать роковой для «Спартака» в чемпионате

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на ничью в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Самое главное для нас — набирать в каждой игре три очка. Не смотрю на «Зенит» и остальных, смотрю на «Спартак». Хочу стать чемпионом. Может ли ничья с «Уралом» стать роковой в чемпионате? Может. Это жизнь», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2. В концовке игры судья Виталий Мешков отменил гол Соболева.

После 18 туров РПЛ «Спартак» имеет 37 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева.