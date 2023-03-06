Степашин раскритиковал систему Fan ID для посещения матчей РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о паспорте болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России по футболу.

«Всё равно остаётся вопрос по поводу так называемого Fan ID, тем более, что это не русское слово. Я тысячу раз говорил — билеты по паспорту, как на самолет и поезд. Я не понимаю этого, честно скажу как бывший директор ФСБ», — цитирует Степашина kp.ru.

Бывший премьер-министр выразил сожаление, что посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сократилась до катастрофических масштабов.

«По пятнадцать приходило, по двадцать. Сегодня меньше пяти. Так мало людей на «Динамо» ещё не приходило», — заключил Степашин.

Бело-голубые в матче 18-го тура нанесли поражение на своем поле самарским «Крыльям Советов» (1:0). Согласно протоколу встречи на стадионе «ВТБ Арена» присутствовали 4943 зрителей.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня.

Депутат Госдумы Виталий Милонов 5 марта сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.











