Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID
- РИА Новости
«Fan ID, скорее, является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности», — цитирует Милонова ТАСС.
Уточняется, что народный избранник 6 марта направит обращение с просьбой отменить Fan ID на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня.
При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек
Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.
Ранее Сергей Семак выразил надежду, что фанаты вернутся на трибуны.