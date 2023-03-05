Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.

«Fan ID, скорее, является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности», — цитирует Милонова ТАСС.

Уточняется, что народный избранник 6 марта направит обращение с просьбой отменить Fan ID на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек

Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.

Ранее Сергей Семак выразил надежду, что фанаты вернутся на трибуны.