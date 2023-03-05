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Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID

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Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.
Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID
  • РИА Новости

«Fan ID, скорее, является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности», — цитирует Милонова ТАСС.

Уточняется, что народный избранник 6 марта направит обращение с просьбой отменить Fan ID на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек

Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.

Ранее Сергей Семак выразил надежду, что фанаты вернутся на трибуны.

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