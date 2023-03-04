Узнать больше

Семак надеется, что фанаты вернутся на трибуны

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой посещаемости матчей чемпионата страны по футболу.
Семак надеется, что фанаты вернутся на трибуны
  • Gettyimages.ru

«Верим, что этот вопрос разрешится, принципиальность фанатских движений из всех клубов достигнет компромисса, а мы найдём путь из этой ситуации, потому что фанаты украшают футбол», — цитирует Семака РИА Новости.

Он дал понять, что тренерский штаб и игроки скучают по болельщикам «Зенита».

«Спасибо тем, кто пришёл. К сожалению, фан-виража сегодня не было, а их отсутствие сказывается. Нам не хватало их поддержки», — заключил Семак.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Пари НН» со счётом 3:0. Согласно данным протокола матча, матч посетили порядка 20 тыс. зрителей. 

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить