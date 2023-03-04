Семак надеется, что фанаты вернутся на трибуны

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой посещаемости матчей чемпионата страны по футболу.

«Верим, что этот вопрос разрешится, принципиальность фанатских движений из всех клубов достигнет компромисса, а мы найдём путь из этой ситуации, потому что фанаты украшают футбол», — цитирует Семака РИА Новости.

Он дал понять, что тренерский штаб и игроки скучают по болельщикам «Зенита».

«Спасибо тем, кто пришёл. К сожалению, фан-виража сегодня не было, а их отсутствие сказывается. Нам не хватало их поддержки», — заключил Семак.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Пари НН» со счётом 3:0. Согласно данным протокола матча, матч посетили порядка 20 тыс. зрителей.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.