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Кондратюк: хотелось бы попросить людей быть более корректными

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Фигурист Марк Кондратюк обратился с просьбой к болельщикам вести себя сдержаннее, и если критиковать, то конструктивно и без оскорблений.

«Безусловно, есть и негатив как в мою сторону, так и в сторону других ребят. Вряд ли это что-то изменит, но хотелось бы попросить людей быть более корректными. Когда критика конструктивная, всё нормально и понятно, но, когда доходит до оскорблений, наверное, это неправильно», — цитирует Кондратюка «Спорт День за Днём».

Спортсмен также поблагодарил фанатов, которые поддерживают его и ездят практически на все соревнования, в том числе чтобы посмотреть на выступление фигуриста.

В финале Гран-при России по фигурному катанию победу одержал Пётр Гуменник. По сумме двух программ фигурист набрал 282,12 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Замкнул тройку призёров Марк Кондратюк (273,40). 

Ранее фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал результат в финале Гран-при России, где он после 11-го места в короткой программе занял второе место по сумме.

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