Алиев — о результате финала Гран-при: из грязи в князи

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал результат в финале Гран-при России, где фигурист после 11-го места в короткой программе занял второе место по сумме.

«Из грязи в князи. Здорово, что получилось показать такой результат. Показать, что я не безнадёжен. Рад результату, что удалось поставить яркую точку в конце сезона, проявить мужество», — цитирует Алиева «Спорт-Экспресс».

Пётр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигурист набрал 282,12 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Замкнул тройку призёров Марк Кондратюк (273,40).

Ранее Гуменник оценил своё выступление в финале Гран-при России по фигурному катанию.