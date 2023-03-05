Сёмин поздравил Бердыева с первой победой во главе «Сочи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил Курбана Бердыева, возглавившего «Сочи», с первой победой после возвращения в чемпионат России.

«Надо поздравить Бердыева с возвращением и победой в первом матче. «Сочи» действовал в его стиле. Курбан Бекиевич хорошо организует футбол, прививает команде дисциплинированный, прагматичный стиль. Это та игра, которая, прежде всего, даёт результат», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. В первом официальном матче под его руководством команда одержала победу над ЦСКА. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:0. В составе сочинской команды дубль оформил Лука Джорджевич.

Приморский клуб с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 29 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Бердыев высказался о победе над московским ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.