Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров по новому контракту с ЦСКА

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о переговорах между клубом и футболистом.

«По продлению контракта с ЦСКА пока всё по-прежнему. Мы на той же стадии, что и были: договор пока не подписан. Строгих дедлайнов нет, наверное, но мы не находимся на мёртвой точке», — цитирует Ерёмина Sport24.

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2018 года из «Уфы». 23-летний футболист провёл за армейский клуб 118 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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