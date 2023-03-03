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Слуцкий — о Чалове: то ли гений, то ли идиот

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Российский тренер Леонид Слуцкий высказал своё мнение о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.
Слуцкий — о Чалове: то ли гений, то ли идиот
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У него очень нестандартные и нефутбольные мозги. У Феди много ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог предположить», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Tennisi.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 23 матча во всех турнирах за ЦСКА, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Игорь Дивеев высказался о впечатлениях Фёдора Чалова после аренды в «Базеле».

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