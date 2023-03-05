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Ломаченко сфотографировался с Махачевым на турнире UFC

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Украинский боксёр Василий Ломаченко встретился с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Исламом Махачевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).
Ломаченко сфотографировался с Махачевым на турнире UFC
  • Gettyimages.ru

Спортсмены обнялись и сделали совместную фотографию. Эпизод попал в трансляцию и был опубликован в социальных сетях UFC.

Украинские поклонники Ломаченко подвергли боксёра критике за случившееся.

В главном бою турнира UFC 285, который состоялся 4 марта, американец Джон Джонс одержал победу над французом Сирилом Ганом и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, кто может стать следующим соперником Махачева.

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