Ломаченко сфотографировался с Махачевым на турнире UFC
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Спортсмены обнялись и сделали совместную фотографию. Эпизод попал в трансляцию и был опубликован в социальных сетях UFC.
Украинские поклонники Ломаченко подвергли боксёра критике за случившееся.
В главном бою турнира UFC 285, который состоялся 4 марта, американец Джон Джонс одержал победу над французом Сирилом Ганом и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.
Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, кто может стать следующим соперником Махачева.