Глава UFC Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Махачева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, кто может стать следующим соперником российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева.

«Пока нет идей о следующим сопернике Махачева. Мы не обсуждали это. Во время боя с Волкановски Ислам был невероятен и доминировал в октагоне. Позже мы решим, какой поединок будет для него следующим», — приводит слова Уайта «Чемпионат».

12 февраля россиянин одержал победу над австралийским бойцом MMA Александером Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Ранее глава UFC заявил, что Махачев и Волкановски проведут реванш.