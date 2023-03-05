Глава UFC Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Махачева
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«Пока нет идей о следующим сопернике Махачева. Мы не обсуждали это. Во время боя с Волкановски Ислам был невероятен и доминировал в октагоне. Позже мы решим, какой поединок будет для него следующим», — приводит слова Уайта «Чемпионат».
12 февраля россиянин одержал победу над австралийским бойцом MMA Александером Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Ранее глава UFC заявил, что Махачев и Волкановски проведут реванш.