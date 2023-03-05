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Врач сборной России по лыжным гонкам рассказал о состоянии Степановой

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Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер рассказал о состоянии лыжницы Вероники Степановой, которая потеряла сознание по окончании гонки на 30 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке.
Врач сборной России по лыжным гонкам рассказал о состоянии Степановой
  • Gettyimages.ru

«Всё стабилизировалось, отклонений не отмечаем. Мы поддерживаем связь по телефону. День—два отдыха, ничего страшного тут нет. Страшное было после финиша марафона», — приводит слова Гардера «Матч ТВ».

22-летняя россиянка добралась до финиша и упала на снег. Лыжница была в сознании, но ей понадобилась помощь врача, чтобы прийти в чувство.

Степанова финишировала девятой. Победительницей масс-старта стала Наталья Непряева. В тройку вошли Анастасия Кулешова и Анастасия Прокофьева.

Ранее Степанова обратилась к болельщикам.

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