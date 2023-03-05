Уайт: Джонс обращался с Ганом как с ребёнком
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«Джон Джонс вышел в октагон и обращался с Ганом как с маленьким ребёнком», — приводит слова главы UFC «Чемпионат».
Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 285 и завершился в первом раунде удушающим приёмом.
35-летний американец проводил свой первый поединок за последние три года. На счету Джонса 26 побед в 27 боях в MMA. У Гана — 11 побед и одно поражение.
Ранее Уайт назвал Джонса лучшим из соревнующихся бойцов UFC.