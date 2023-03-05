Глава UFC Уайт — о победе Джонса над Ганом: этот парень невероятен

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу американского бойца смешанных единоборства (MMA) Джона Джонса над французом Сирилем Ганом в поединке за титул чемпиона в тяжёлой весовой категории.

«Чёрт возьми. Послушай, этот парень невероятен. Я не знаю, что ещё можно сказать. Джонс никогда и никому не проигрывал в UFC. Он лучший из соревнующихся, непобеждённый. Счастлив от того, что произошло сегодня ночью. Джон лучший — навсегда», — приводит слова Уайта «Чемпионат».

Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 285 и завершился в первом раунде удушающим приёмом.

35-летний американец проводил свой первый поединок за последние три года. На счету Джонса 26 побед в 27 боях в MMA. У Гана — 11 побед и одно поражение.

Ранее Джонс поделился эмоциями после завоевания титула UFC в тяжёлом весе.