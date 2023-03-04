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Мостовой: местами «Урал» выглядел лучше «Спартака»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (2:2).
Мостовой: местами «Урал» выглядел лучше «Спартака»
  • РИА Новости

«Результат по игре. «Урал» местами выглядел гораздо лучше «Спартака», особенно в первом тайме. Во втором всё было иначе. Красно-белые, уступая, начали давить. Гильермо Абаскаль произвёл правильные замены, которые позволили вернуться в игру. Но нельзя сказать, что «Спартак» сильно превзошёл гостей в концовке, особенно если вспомнить момент на 96-й минуте, когда «Урал» едва не забил. Всё могло закончиться для москвичей гораздо хуже. Поэтому 2:2 — справедливый счёт», — рассказал Мостовой в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.

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