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Рублёв — о финале турнира в Дубае: Медведев уничтожил меня сегодня вечером

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Россиянин Андрей Рублёв высказался о финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ) с Даниилом Медведевым.
Рублёв — о финале турнира в Дубае: Медведев уничтожил меня сегодня вечером
  • РИА Новости

«Думаю, нет слов, которыми я мог бы поблагодарить за такую поддержку, которой у меня никогда не было в жизни. Даниил уничтожил меня сегодня вечером. Три титула подряд. Не знаю, как он это делает. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью разбит», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

По его словам, Медведев прирождённый чемпион и настоящий вдохновитель для игроков.

«Я никогда не говорил этого Даниилу в лицо, я очень уважаю его. Мы знаем друг друга с детства», — сказал Рублёв.

Финальная игра закончилась со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

27-летний Медведев занимает седьмое место в мировом рейтинге, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. В активе россиянина 18 титулов ATP. В 2021 году он стал победителем US Open.

Медведев после победы над Рублёвым вернёт себе статус первой ракетки России.

Ранее Медведев заявил, что победа над Новаком Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.

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