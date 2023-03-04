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Лапочкин — об отменённом голе Соболева «Уралу»: Мешков свистнул, но не понял когда

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Лапочкин — об отменённом голе Соболева «Уралу»: Мешков свистнул, но не понял когда
  • РИА Новости

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом московского «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Он свистнул, но не понял когда», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что это большая и существенная ошибка арбитров, потому что вратарь столкнулся со своим игроком.

«Когда произошло внедрение VAR, все судьи получили строгую рекомендацию — даже если что-то показалось, то нужно дать доиграть момент, и потом уже принимать решение», — добавил Лапочкин.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Столичный клуб набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает 10-ю строчку. Лидирует в чемпионате «Зенит» (45).

Главный арбитр Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в ворота екатеринбургской команды на 86-й минуте.

«Спартак» позже сообщил, что не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева.

Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».

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