Бывшая российская биатлонистка Яна Романова заявила, что не собирается отдавать олимпийскую медаль Сочи.

«Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было. Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности — сдали пробы, что потом с ними было — не наша ответственность.

Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать её у меня желания нет. Кто-то может считать, что её отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе», — приводит слова Романовой ТАСС.

Сборную России лишили серебряных наград в женской эстафете Олимпийских Игр — 2014 из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой.

Зайцева получила наказание за подмену допинг-пробы. IBU признал россиянку виновной и аннулировал её результаты на Играх в Сочи.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Милане.