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Романова заявила, что не собирается отдавать олимпийскую медаль Сочи

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Бывшая российская биатлонистка Яна Романова заявила, что не собирается отдавать олимпийскую медаль Сочи.
Романова заявила, что не собирается отдавать олимпийскую медаль Сочи
  • РИА Новости

«Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было. Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности — сдали пробы, что потом с ними было — не наша ответственность.

Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать её у меня желания нет. Кто-то может считать, что её отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе», — приводит слова Романовой ТАСС.

Сборную России лишили серебряных наград в женской эстафете Олимпийских Игр — 2014 из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой.

Зайцева получила наказание за подмену допинг-пробы. IBU признал россиянку виновной и аннулировал её результаты на Играх в Сочи.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

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