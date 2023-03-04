Романова заявила, что не собирается отдавать олимпийскую медаль Сочи
- РИА Новости
«Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было. Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности — сдали пробы, что потом с ними было — не наша ответственность.
Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать её у меня желания нет. Кто-то может считать, что её отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе», — приводит слова Романовой ТАСС.
Сборную России лишили серебряных наград в женской эстафете Олимпийских Игр — 2014 из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой.
Зайцева получила наказание за подмену допинг-пробы. IBU признал россиянку виновной и аннулировал её результаты на Играх в Сочи.
Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Милане.