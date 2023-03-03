Газзаев поддержал выдачу российского гражданства Промесу

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что поддержал бы выдачу российского паспорта полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«На мой взгляд, если Промес изъявил желание получить российское гражданство, надо было ему помочь. Лично я бы только приветствовал такое решение. Квинси — один из лучших игроков чемпионата, лидер «Спартака». Не знаю, какие причины у министерства спорта», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

«Спартак» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Куинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

Столичный клуб в начале декабря инициировал процедуру, но за прошедшее время клуб так и не смог ни подтвердить, ни опровергнуть свои действия. Отказ пришёл в «Спартак» в конце года и был вызван тем, что в Голландии Промес проходит обвиняемым по уголовному делу. Поэтому министерство и не смогло подать запрошенное ходатайство.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал справедливым отказ в предоставлении Промесу гражданства России.