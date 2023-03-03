Газзаев поддержал выдачу российского гражданства Промесу
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«На мой взгляд, если Промес изъявил желание получить российское гражданство, надо было ему помочь. Лично я бы только приветствовал такое решение. Квинси — один из лучших игроков чемпионата, лидер «Спартака». Не знаю, какие причины у министерства спорта», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».
«Спартак» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Куинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».
Столичный клуб в начале декабря инициировал процедуру, но за прошедшее время клуб так и не смог ни подтвердить, ни опровергнуть свои действия. Отказ пришёл в «Спартак» в конце года и был вызван тем, что в Голландии Промес проходит обвиняемым по уголовному делу. Поэтому министерство и не смогло подать запрошенное ходатайство.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал справедливым отказ в предоставлении Промесу гражданства России.