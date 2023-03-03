Узнать больше

Колосков оценил решение по делу Промеса с паспортом России

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает справедливым отказ в предоставлении нидерландскому легионеру московского «Спартака» Квинси Промесу гражданства России.
Колосков оценил решение по делу Промеса с паспортом России
  • РИА Новости

«Я считаю, что отказ Квинси Промесу в предоставлении российского гражданства абсолютно справедлив. Человек находится в международном розыске. Какое ему может быть гражданство России? Если бы мы это сделали, то мы бы были пособниками тех его действий, за которые он преследуется в Нидерландах. Всё справедливо, всё сделано правильно», — цитирует Колоскова РИА Новости.

В отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к нападению и нанесению ножевых ранений двоюродному брату в инциденте, который произошёл в конце июля 2020 года. 15 декабря Промес был выпущен из-под стражи, он находится в статусе подозреваемого. Слушания по делу пройдут 3 марта. 

24 февраля игроки санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента России Владимира Путина получили российское гражданство.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали отказ в выдаче гражданства России Промесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить