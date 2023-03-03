Колосков оценил решение по делу Промеса с паспортом России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает справедливым отказ в предоставлении нидерландскому легионеру московского «Спартака» Квинси Промесу гражданства России.

«Я считаю, что отказ Квинси Промесу в предоставлении российского гражданства абсолютно справедлив. Человек находится в международном розыске. Какое ему может быть гражданство России? Если бы мы это сделали, то мы бы были пособниками тех его действий, за которые он преследуется в Нидерландах. Всё справедливо, всё сделано правильно», — цитирует Колоскова РИА Новости.

В отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к нападению и нанесению ножевых ранений двоюродному брату в инциденте, который произошёл в конце июля 2020 года. 15 декабря Промес был выпущен из-под стражи, он находится в статусе подозреваемого. Слушания по делу пройдут 3 марта.

24 февраля игроки санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента России Владимира Путина получили российское гражданство.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали отказ в выдаче гражданства России Промесу.