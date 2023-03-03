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Защитник сборной России по футболу Джикия пошутил о требованиях Карпина по питанию

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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о требованиях главного тренера национальной команды Валерия Карпина по правильному питанию.

«Я всегда борюсь и с весом, и с прослойками. Что с этим делать? Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь — ешь, что хочешь. Я сейчас вот узнал, что у нас буду игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет», — заявил Джикия в интервью «Коммент.Шоу».

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране. Позднее появилась информация, что сборная России также сыграет с национальной командой Ирака.

Команда Валерия Карпина осенью 2022 года провела три гостевых товарищеских матча: со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Ранее бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал, как Карпин штрафовал футболистов из-за лишнего веса и несоблюдения диеты.

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