Яковлев — о диете Карпина: издевательство над организмом
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«Обходился без штрафов, тем более зарплата была маленькая. Некоторые иностранцы приносили по $5—10 тыс. штрафа. Есть много проверенных способов быстро скинуть вес. Издевательство над организмом, но к взвешиваниям подходили строго», — цитирует Яковлева Sport24.
Он также добавил, что некоторые футболисты были слабыми на тренировках из-за сгонки веса. При этом он отметил, что игрокам давали несколько дней для того, чтобы привести себя в порядок после отпуска.
Напомним, что Карпин возглавлял московский клуб с 2009 по 2014 год. В настоящий момент специалист является главным тренером «Ростова» и сборной России по футболу.
Ранее Павел Яковлев высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде.