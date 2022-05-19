Яковлев: до Хорватии у Карпина в сборной России работа была шикарной

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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде.
Яковлев: до Хорватии у Карпина в сборной России работа была шикарной
  • РИА Новости

«Я вообще всегда получал удовольствие от футбола Карпина. Обидно проиграли сильной сборной Хорватии, и то ребята бились до последнего. Но такие моменты надо проходить, чтобы становиться сильнее. Подобного опыта у Карпина раньше всё-таки не было. А до Хорватии работа была шикарной», — цитирует Яковлева Sport24.

Напомним, что в ноябре 2021 года сборная России уступила команде Хорватии (0:1) и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

В стыковых матчах подопечные Валерия Карпина должны были сыграть со сборной Польши. Но российскую команду отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт следующий сбор в сентябре.

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