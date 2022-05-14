Сборная России по футболу проведёт следующий сбор в сентябре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, когда национальная команда проведёт следующий учебно-тренировочный сбор.

«С учётом того, что в ближайшее время не будет официальных матчей, решили дать нашим сборникам возможность отдохнуть чуть больше. При этом сборная России продолжит работу под руководством Валерия Карпина. Следующие сборы национальной команды мы проведём в сентябре», — цитирует Дюкова ТАСС.

Он дал понять, что РФС будет договариваться о проведении товарищеских матчей осенью. Дюков добавил, что пока не готов назвать возможного соперника сборной России.

Напомним, главный тренер сборной Валерий Карпин решил не проводить матчи и сбор летом. Он отметил, что футболистам нужен отдых после тяжёлого сезона.

Ранее Ринат Билялетдинов высказался об отказе сборной России проводить летний тренировочный сбор.