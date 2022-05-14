Сборная России по футболу проведёт следующий сбор в сентябре

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, когда национальная команда проведёт следующий учебно-тренировочный сбор.
Сборная России по футболу проведёт следующий сбор в сентябре
  • РИА Новости

«С учётом того, что в ближайшее время не будет официальных матчей, решили дать нашим сборникам возможность отдохнуть чуть больше. При этом сборная России продолжит работу под руководством Валерия Карпина. Следующие сборы национальной команды мы проведём в сентябре», — цитирует Дюкова ТАСС.

Он дал понять, что РФС будет договариваться о проведении товарищеских матчей осенью. Дюков добавил, что пока не готов назвать возможного соперника сборной России.

Напомним, главный тренер сборной Валерий Карпин решил не проводить матчи и сбор летом. Он отметил, что футболистам нужен отдых после тяжёлого сезона.

Ранее Ринат Билялетдинов высказался об отказе сборной России проводить летний тренировочный сбор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить