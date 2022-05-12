Билялетдинов высказался об отказе сборной России проводить летний тренировочный сбор

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что национальная команда России по футболу откажется от проведения тренировочного сбора.

«Это реальность. Смысл сборной собираться, если цели нет? Все друг друга хорошо знают. Для чего им приезжать? Лучше готовиться со своей командой к чемпионату», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По его словам, сборная должна собираться только для реального матча, а не для того, чтобы побегать без напряжения и мотивации.

«Ближе к осени можно будет собраться под товарищеский матч — это будет оправданно», — добавил Билялетдинов.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поддержал решение Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).