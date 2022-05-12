Билялетдинов высказался об отказе сборной России проводить летний тренировочный сбор

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что национальная команда России по футболу откажется от проведения тренировочного сбора.
Билялетдинов высказался об отказе сборной России проводить летний тренировочный сбор
  • РИА Новости

«Это реальность. Смысл сборной собираться, если цели нет? Все друг друга хорошо знают. Для чего им приезжать? Лучше готовиться со своей командой к чемпионату», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По его словам, сборная должна собираться только для реального матча, а не для того, чтобы побегать без напряжения и мотивации.

«Ближе к осени можно будет собраться под товарищеский матч — это будет оправданно», — добавил Билялетдинов.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поддержал решение Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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