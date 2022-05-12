Погребняк поддержал решение сборной России не проводить игры летом

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если главный тренер так решил, значит, так будет лучше. Целесообразность товарищеских игр против Ирана, Саудовской Аравии? Думаю, Валерий Георгиевич делает всё правильно на данный момент», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Напомним, 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом.