Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проведении матчей и сбора по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее СЭ сообщил, что сборная России не будет проводить матчи и тренировочный сбор по окончании сезона в РПЛ.

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