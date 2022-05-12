Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проведении матчей и сбора по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее СЭ сообщил, что сборная России не будет проводить матчи и тренировочный сбор по окончании сезона в РПЛ.