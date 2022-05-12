СЭ: сборная России не будет проводить матчи и тренировочный сбор по окончании сезона в РПЛ

Сборная России по футболу не будет проводить матчи по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и откажется от проведения тренировочного сбора.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Ирана.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее сообщалось, что РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА.