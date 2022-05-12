СЭ: сборная России не будет проводить матчи и тренировочный сбор по окончании сезона в РПЛ
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Ирана.
Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.
Ранее сообщалось, что РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА.