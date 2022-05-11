РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА

Состоялся 46-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Вене.

На ежегодном собрании представили отчёты о деятельности УЕФА по итогам сезона-2020/2021 и финансовая отчётность, сообщается на официальном сайте РФС.

Отмечается, что пересмотрен состав отдельных органов внутри организации и представлены новые данные о развитии женского футбола. Также на конгрессе было объявлено о существенном расширении программы солидарности и развития HatTrick.

Следующий конгресс организации состоится 5 апреля 2023 года в Лиссабоне.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал участие РФС в конгрессе.