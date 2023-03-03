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Джонса встретили овацией на пресс-конференции, а Гана освистали

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Главным событием турнира UFC 285 станет поединок между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом.
Джонса встретили овацией на пресс-конференции, а Гана освистали
  • Gettyimages.ru

В преддверии турнира состоялась пресс-конференция бойцов. Во время появления Джонса публика отреагировала овацией. Когда появился его противник, зрители освистали его.

Поединок пройдёт 5 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).

На счету американца 26 побед и одно поражение. Француз в своём активе имеет 11 выигрышей при единственном поражении.

Ранее сообщалось, что Сергей Павлович будет запасным бойцом поединка Джонс — Ган.

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