Джонса встретили овацией на пресс-конференции, а Гана освистали

Главным событием турнира UFC 285 станет поединок между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом.

В преддверии турнира состоялась пресс-конференция бойцов. Во время появления Джонса публика отреагировала овацией. Когда появился его противник, зрители освистали его.

Поединок пройдёт 5 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).

На счету американца 26 побед и одно поражение. Француз в своём активе имеет 11 выигрышей при единственном поражении.

Ранее сообщалось, что Сергей Павлович будет запасным бойцом поединка Джонс — Ган.