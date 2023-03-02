Агент Кварацхелии: если бы я увидел Хвичу в футболке «Барсы», был бы очень счастлив, но он игрок «Реала»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о его любви к «Реалу».

«Мы с его отцом Бадри фанаты «Барселоны», но Квара любит Мадрид. Он игрок такого уровня, он может играть в любой команде. Если бы я увидел его в футболке «Барсы», я был бы очень счастлив, но он игрок «Реала», — приводит слова Джугели Sport24 со ссылкой на GeoTeam.

В нынешнем сезоне Хвича провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб.