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Агент Кварацхелии: если бы я увидел Хвичу в футболке «Барсы», был бы очень счастлив, но он игрок «Реала»

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Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о его любви к «Реалу».
Агент Кварацхелии: если бы я увидел Хвичу в футболке «Барсы», был бы очень счастлив, но он игрок «Реала»
  • Gettyimages.ru
  • © Giuseppe Maffia/NurPhoto

«Мы с его отцом Бадри фанаты «Барселоны», но Квара любит Мадрид. Он игрок такого уровня, он может играть в любой команде. Если бы я увидел его в футболке «Барсы», я был бы очень счастлив, но он игрок «Реала», — приводит слова Джугели Sport24 со ссылкой на GeoTeam.

В нынешнем сезоне Хвича провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб.

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