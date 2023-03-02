Агент Кварацхелии: если бы я увидел Хвичу в футболке «Барсы», был бы очень счастлив, но он игрок «Реала»
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«Мы с его отцом Бадри фанаты «Барселоны», но Квара любит Мадрид. Он игрок такого уровня, он может играть в любой команде. Если бы я увидел его в футболке «Барсы», я был бы очень счастлив, но он игрок «Реала», — приводит слова Джугели Sport24 со ссылкой на GeoTeam.
В нынешнем сезоне Хвича провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Ранее Агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб.