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Агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб

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Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал будущее своего клиента.
Агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб
  • globallookpress.com
  • © Maurizio Borsari/AFLO

«Он не перейдёт ни в один итальянский клуб. Но я не знаю, что будет через десять лет, может быть, «Интер» позвонит ему и он захочет перейти туда. Его отец и я болеем за «Барселону», но Квара любит «Реал», — цитирует Джугели Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» летом продлит контракт с Кварацхелией, удвоив ему зарплату.

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