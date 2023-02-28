La Gazzetta dello Sport: «Наполи» летом продлит контракт с Кварацхелией, удвоив ему зарплату

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия летом может продлить контракт с неаполитанским клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» по окончании сезона предложит новый контракт Кварацхелии, удвоив ему зарплату, а также добавив бонусы за выступления команды.

По информации источника, грузинский футболист на данный момент получает в «Наполи» €1,2 млн в год по контракту до лета 2027 года. Неаполитанский клуб готов платить Кварацхелии €2,5 млн в год, а также продлить его контракт до 2028-го.

В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли назвал Кварацхелию фантастическим игроком.