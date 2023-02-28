Узнать больше

La Gazzetta dello Sport: «Наполи» летом продлит контракт с Кварацхелией, удвоив ему зарплату

Короткая ссылка
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия летом может продлить контракт с неаполитанским клубом.
La Gazzetta dello Sport: «Наполи» летом продлит контракт с Кварацхелией, удвоив ему зарплату
  • globallookpress.com
  • © Maurizio Borsari/AFLO

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» по окончании сезона предложит новый контракт Кварацхелии, удвоив ему зарплату, а также добавив бонусы за выступления команды.

По информации источника, грузинский футболист на данный момент получает в «Наполи» €1,2 млн в год по контракту до лета 2027 года. Неаполитанский клуб готов платить Кварацхелии €2,5 млн в год, а также продлить его контракт до 2028-го.

В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли назвал Кварацхелию фантастическим игроком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить