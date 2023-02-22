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Спортивный директор «Наполи»: Кварацхелия — фантастический игрок

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли назвал полузащитника неаполитанского клуба Хвичу Кварацхелию фантастическим игроком.
Спортивный директор «Наполи»: Кварацхелия — фантастический игрок
  • Gettyimages.ru

«Хвича — фантастический игрок, и мы хотим его сохранить, даже не стоит говорить о конкретной цене его продажи. В данный момент Кварацхелия не продаётся», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Кварацхелия рассказал о сравнении с легендарным Диего Марадоной.

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