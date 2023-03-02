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«Ювентус» подал апелляцию на снятие 15 очков в чемпионате Италии

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Туринский «Ювентус» подал апелляцию в Олимпийский комитет Италии на решение о снятии с клуба 15 очков в Серии А.
«Ювентус» подал апелляцию на снятие 15 очков в чемпионате Италии
  • AP

Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, что апелляционный суд Итальянской федерации футбола объяснил, что вычет 15 очков, наложенный на туринский клуб за получение прироста капитала для баланса, был вызван «серьёзностью и неоднократным и длительным характером нарушения».

Суд расследует, увеличил ли «Ювентус» реальную рыночную цену своих футболистов, чтобы получить более высокую прибыль от их последующей продажи и отсрочки выплат определённым игрокам в течение 2020 финансового года, которые не были включены в баланс.

После 24 туров Серии А подопечные Массимилиано Аллегри набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Торино» в матче 24-го тура Серии А.

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