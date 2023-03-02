«Ювентус» подал апелляцию на снятие 15 очков в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» подал апелляцию в Олимпийский комитет Италии на решение о снятии с клуба 15 очков в Серии А.

Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, что апелляционный суд Итальянской федерации футбола объяснил, что вычет 15 очков, наложенный на туринский клуб за получение прироста капитала для баланса, был вызван «серьёзностью и неоднократным и длительным характером нарушения».

Суд расследует, увеличил ли «Ювентус» реальную рыночную цену своих футболистов, чтобы получить более высокую прибыль от их последующей продажи и отсрочки выплат определённым игрокам в течение 2020 финансового года, которые не были включены в баланс.

После 24 туров Серии А подопечные Массимилиано Аллегри набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Торино» в матче 24-го тура Серии А.