«Ювентус» подал апелляцию на снятие 15 очков в чемпионате Италии
- AP
Об этом сообщает Football Italia.
Напомним, что апелляционный суд Итальянской федерации футбола объяснил, что вычет 15 очков, наложенный на туринский клуб за получение прироста капитала для баланса, был вызван «серьёзностью и неоднократным и длительным характером нарушения».
Суд расследует, увеличил ли «Ювентус» реальную рыночную цену своих футболистов, чтобы получить более высокую прибыль от их последующей продажи и отсрочки выплат определённым игрокам в течение 2020 финансового года, которые не были включены в баланс.
После 24 туров Серии А подопечные Массимилиано Аллегри набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Торино» в матче 24-го тура Серии А.