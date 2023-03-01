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«Торино» с Миранчуком уступил «Ювентусу» в матче Серии А

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«Торино» в гостях потерпел поражение от «Ювентуса» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

В составе «Ювентуса» отличились Хуан Куадрадо (16-я минута), Данило (45 + 1), Бремер (71-я), Адриен Рабьо (81-я). У «Торино» мячи забили Янн Карамо (вторая), Арнальдо Антонио Санабрия (43-я).

Алексей Миранчук начал матч со стартовым свистком. Российский полузащитник команды Ивана Юрича сыграл полный матч. Он не отметился результативными действиями.

«Ювентус» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Торино» с 31 очком располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью удалили на первой минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра.

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