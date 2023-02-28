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Моуринью удалили на первой минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра

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В эти минуты «Кремонезе» на своём поле встречается с «Ромой» в рамках 24-го тура чемпионата Италии.
Моуринью удалили на первой минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandro Sabattini

На 46-й минуте арбитр игры Марко Пиччинини показал главному тренеру гостей Жозе Моуринью красную карточку за оскорбления в свой адрес.

Счёт матча к 65-й минуте — 1:0 в пользу гостей.

«Рома» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка. «Кремонезе» — на последнем месте (девять очков).

Ранее Джан Пьеро Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана», которые оскорбляли его.

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