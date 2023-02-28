Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана», которые оскорбляли его
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- © Marco Canoniero
Встреча между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу миланской команды.
По окончании игры специалист собирался покинуть стадион на своём автомобиле. Но его окружили фанаты «Милана», которые оскорбляли Гасперини. Тренер не сдержался и кинул в них сэндвич.
Напомним, что «Милан» расположился на третьем месте в таблице Серии А с 47 очками. У «Аталанты» шестая строчка и 41 очко.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» проиграла «Милану» из-за автогола вратаря.