«Аталанта» проиграла «Милану» из-за автогола вратаря
Встреча на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 2:0.
На 25-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес пробил в ворота «Аталанты» со штрафной и мяч, попавший в штангу и рикошетом отлетевший от вратаря Хуана Муссо, залетел в сетку.
Также мяч забил Жуниор Мессьяс на 86-й минуте.
«Милан» расположился на третьем месте в таблице Серии А с 47 очками. У «Аталанты» шестая строчка и 41 очко.
Ранее «Интер» в гостях потерпел поражение от «Болоньи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.