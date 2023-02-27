«Аталанта» проиграла «Милану» из-за автогола вратаря

«Аталанта» потерпела поражение от «Милана» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 2:0.

На 25-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес пробил в ворота «Аталанты» со штрафной и мяч, попавший в штангу и рикошетом отлетевший от вратаря Хуана Муссо, залетел в сетку.

Также мяч забил Жуниор Мессьяс на 86-й минуте.

«Милан» расположился на третьем месте в таблице Серии А с 47 очками. У «Аталанты» шестая строчка и 41 очко.

Ранее «Интер» в гостях потерпел поражение от «Болоньи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.