Узнать больше

«Аталанта» проиграла «Милану» из-за автогола вратаря

Короткая ссылка
«Аталанта» потерпела поражение от «Милана» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 2:0.

На 25-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес пробил в ворота «Аталанты» со штрафной и мяч, попавший в штангу и рикошетом отлетевший от вратаря Хуана Муссо, залетел в сетку.  

Также мяч забил Жуниор Мессьяс на 86-й минуте. 

«Милан» расположился на третьем месте в таблице Серии А с 47 очками. У «Аталанты» шестая строчка и 41 очко.

Ранее «Интер» в гостях потерпел поражение от «Болоньи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить