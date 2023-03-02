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Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы про бразильцев в «Зените»

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Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Зенит» превращается в бразильский клуб? Это его мнение. У Дзюбы были нормальные отношения с Малкомом и Клаудиньо. Бразильцы лучше Артёма? Я не могу так сказать. Он — отличный игрок и является великим идолом России», — цитирует Гарсию Metaratings.

В интервью Дзюба заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. По его словам, это неправильно, потому что в российской команде должен быть костяк россиян.

В мае 2022 года Дзюба покинул «Зенит» по причине окончания действия контракта. Позже он продолжил карьеру в турецком «Адана Демирспор», но в 2023 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Джефф Монсон назвал Дзюбу настоящим мужчиной.

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