Устюгов заявил, что ему было бы интересно посоревноваться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов хотел бы посоревноваться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Интересно ли? Почему нет? Интересно. Я много раз проигрывал биатлонистам. Так что ничего страшного в этом нет.

Жаль, не будет Латыпова. Его бы проверить. Можно на 100 м зарубиться», — приводит слова Устюгова «Спорт-Экспресс».

20 февраля тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, что его подопечные смогут принять участие в чемпионате страны по лыжным гонкам.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени.

Ранее Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».