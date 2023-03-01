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Устюгов заявил, что ему было бы интересно посоревноваться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам

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Российский лыжник Сергей Устюгов хотел бы посоревноваться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам.
Устюгов заявил, что ему было бы интересно посоревноваться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Интересно ли? Почему нет? Интересно. Я много раз проигрывал биатлонистам. Так что ничего страшного в этом нет.

Жаль, не будет Латыпова. Его бы проверить. Можно на 100 м зарубиться», — приводит слова Устюгова «Спорт-Экспресс».

20 февраля тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, что его подопечные смогут принять участие в чемпионате страны по лыжным гонкам.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени.

Ранее Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах».

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