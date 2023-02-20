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Биатлонисты группы Истомина получили возможность выступить на чемпионате России по лыжным гонкам

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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, что его подопечные смогут принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам.
Биатлонисты группы Истомина получили возможность выступить на чемпионате России по лыжным гонкам
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Его группа получила RUS коды — уникальные коды, под которыми зарегистрированы спортсмены в базе данных лыжников Федерации лыжных гонок России.

«Мы пока не определились, каким точно составом выступим на чемпионате России по лыжным гонкам. RUS коды получили на всех. Ближе к чемпионату России поймём, кто сможет выступить», — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

В группе Истомина тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюменской области 18—26 марта.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек высказался по поводу своей позиции в отношении российских спортсменов.

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