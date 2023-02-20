Гашек: я хочу помочь российским хоккеистам, но не России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек высказался по поводу своей позиции в отношении российских спортсменов.

«Я хочу помочь российским игрокам (не России) в том, чтобы они не использовались в качестве рекламы спецоперации. К сожалению, НХЛ вообще им не помогает, и это грустно», — написал Гашек в соцсетях.

10 января Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за игры в лиге российских хоккеистов, также 5 февраля хоккеист подверг критике участие российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ. В конкурсах мероприятия приняли участие девять российских игроков.

Ранее Доминик Гашек отреагировал на возможное участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.