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Гашек: я хочу помочь российским хоккеистам, но не России

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек высказался по поводу своей позиции в отношении российских спортсменов.
Гашек: я хочу помочь российским хоккеистам, но не России
  • Gettyimages.ru
  • © Bruce Bennett

«Я хочу помочь российским игрокам (не России) в том, чтобы они не использовались в качестве рекламы спецоперации. К сожалению, НХЛ вообще им не помогает, и это грустно», — написал Гашек в соцсетях.

10 января Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за игры в лиге российских хоккеистов, также 5 февраля хоккеист подверг критике участие российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ. В конкурсах мероприятия приняли участие девять российских игроков.

Ранее Доминик Гашек отреагировал на возможное участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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