Чернышенко: некоторые страны не простили России успех на Олимпиаде в Сочи
- РИА Новости
«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего успеха в Сочи, который нам не смогли простить. В результате различной мифологии нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы», — цитирует Чернышенко РИА Новости.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.
Ранее Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.