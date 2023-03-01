Чернышенко: некоторые страны не простили России успех на Олимпиаде в Сочи

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что некоторые страны не смогли простить России успех на Олимпиаде в Сочи.

«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего успеха в Сочи, который нам не смогли простить. В результате различной мифологии нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.