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Чернышенко: некоторые страны не простили России успех на Олимпиаде в Сочи

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что некоторые страны не смогли простить России успех на Олимпиаде в Сочи.
Чернышенко: некоторые страны не простили России успех на Олимпиаде в Сочи
  • РИА Новости

«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего успеха в Сочи, который нам не смогли простить. В результате различной мифологии нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы», — цитирует Чернышенко РИА Новости

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.

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