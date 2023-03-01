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Сперцян рассказал, как относится к слухам об уходе из «Краснодара»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о постоянных слухах касаемо его будущего.
Сперцян рассказал, как относится к слухам об уходе из «Краснодара»
  • РИА Новости

«Это слухи. Я стараюсь не читать их. Если попадаётся, конечно, просматриваю, но ничего не знаю об этом. Я здесь и мои мысли связаны только с «Краснодаром», — цитирует Сперцяна Metaratings.

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Краснодаре» отреагировали на слухи об уходе Сперцяна.

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