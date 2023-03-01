Быстров не верит в переход Захаряна в топ-клуб Европы в ближайшее время
- РИА Новости
«Я не вижу сейчас топового клуба, кто его мог бы пригласить и сразу предоставить место в составе», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Андрей Канчельскис заявил, что из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть.