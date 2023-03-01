Узнать больше

Быстров не верит в переход Захаряна в топ-клуб Европы в ближайшее время

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Быстров не верит в переход Захаряна в топ-клуб Европы в ближайшее время
  • РИА Новости

«Я не вижу сейчас топового клуба, кто его мог бы пригласить и сразу предоставить место в составе», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить