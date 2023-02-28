Канчельскис считает, что из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть
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«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, он находится в подвешенном состоянии. Из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Арсен может поплыть», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Он добавил, что выступление игрока во второй половине сезона даст ответ, насколько он способен выдерживать давление.
По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год.
В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее друг Захаряна рассказал, почему футболист не перешёл в «Галатасарай».