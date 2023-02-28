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Канчельскис считает, что из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о постоянных слухах по поводу будущего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Канчельскис считает, что из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, он находится в подвешенном состоянии. Из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Арсен может поплыть», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он добавил, что выступление игрока во второй половине сезона даст ответ, насколько он способен выдерживать давление.

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее друг Захаряна рассказал, почему футболист не перешёл в «Галатасарай».

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