Канчельскис считает, что из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о постоянных слухах по поводу будущего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, он находится в подвешенном состоянии. Из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Арсен может поплыть», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он добавил, что выступление игрока во второй половине сезона даст ответ, насколько он способен выдерживать давление.

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее друг Захаряна рассказал, почему футболист не перешёл в «Галатасарай».