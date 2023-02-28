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Друг Захаряна рассказал, почему футболист не перешёл в «Галатасарай»

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Защитник «Родины» Заурбек Плиев высказался о решении своего друга, полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отказаться от предложения турецкого «Галатасарая».
Друг Захаряна рассказал, почему футболист не перешёл в «Галатасарай»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если бы не политическая ситуация, то переход был бы для него хорошим шагом. Всё-таки команда лидирует в чемпионате и может попасть в еврокубки. Но, учитывая ситуацию в мире и его армянские корни, ему бы было там тяжело адаптироваться», — цитирует Плиева Metaratings.

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.

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